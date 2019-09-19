В калининградской поликлинике появились талоны "просто спросить"

За 14 рабочих дней услугой воспользовались более 500 человек.

Несколько недель назад в Калининградской городской больнице появилась оригинальная опция "Просто спросить". Для этого пациенты должны взять талончик в аппарате. Об этом сообщило "РИА Новости".

За 14 рабочих дней услугой воспользовались более 500 человек. Данная услуга предоставляется следующим образом: человек берет талон, идет к окну старшего регистратора и просто задает свой вопрос.

Чаще всего калининградские пациенты хотят узнать, как получить направление, где и когда сделать прививку, как попасть на прием к тем или иным специалистам.

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Видео: YouTube/ Mr Bean