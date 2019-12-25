Талоны на первичную вакцинацию заканчиваются в Петербурге

Согласно данным портала, ближайшая запись доступна только на вторую половину ноября.

В Северной столице заканчиваются талоны на первичную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом 5 ноября свидетельствуют данные портала "Здоровье петербуржца".

Согласно данным портала, ближайшая запись доступна только на вторую половину ноября. В Красносельском районе в короткие сроки можно получить вакцину в 93-й поликлинике в Горелово, где доступны талоны на 8 ноября, а также запись на 6 и 7 ноября действует в 106-й поликлинике на Брестском бульваре.

В Адмиралтейском районе ближайшая запись доступна 17 ноября в поликлинике № 24 на набережной Обводного канала. В Центральном районе привиться можно и завтра, но только в поликлинике №37 на улице Правды.

В северной части города вакцину могут получить жители в поликлинике №86 на Киришской улице, а затем – 10 и 12 ноября в филиале того же медучрежения на проспекте Просвещения. Остальные талоны доступны только в конце месяца.

Добавим, что петербуржцы жалуются, что часто в работе портала происходят сбои. Так, при попытке посмотреть результаты анализов, ознакомиться с содержанием электронных карт и записаться на прививку, сервис выдаёт ошибки и "виснет".

Ранее в Ленобласти за минувшие сутки выявили 402 новых случая коронавируса.

Фото: Piter.tv