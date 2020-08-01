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В Ленобласти за минувшие сутки выявили 402 новых случая коронавируса
Сегодня, 19:11
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В Ленобласти за минувшие сутки выявили 402 новых случая коронавируса

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По данным оперштаба, за прошедший сутки выздоровели 346 жителей области.

Стало известно, что за минувший четверг в Ленинградской области выявили 402 новых случая ковида. Об этом сообщили в пятницу, 5 ноября,  в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, за прошедший сутки выздоровели 346 жителей области, 5 человек скончались. За все время с начала пандемии коронавирусом заразились 80321 человек, а вылечились - 61371. Количество летальных случаев достигло 2597.

Ранее за сутки от COVID-19 вакцинировались почти 17 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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