В Ленобласти за минувшие сутки выявили 402 новых случая коронавируса

Стало известно, что за минувший четверг в Ленинградской области выявили 402 новых случая ковида. Об этом сообщили в пятницу, 5 ноября, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным оперштаба, за прошедший сутки выздоровели 346 жителей области, 5 человек скончались. За все время с начала пандемии коронавирусом заразились 80321 человек, а вылечились - 61371. Количество летальных случаев достигло 2597.
Ранее за сутки от COVID-19 вакцинировались почти 17 тысяч петербуржцев.
Фото: Piter.tv
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