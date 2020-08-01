В Ленобласти за минувшие сутки выявили 402 новых случая коронавируса

По данным оперштаба, за прошедший сутки выздоровели 346 жителей области.

Стало известно, что за минувший четверг в Ленинградской области выявили 402 новых случая ковида. Об этом сообщили в пятницу, 5 ноября, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, за прошедший сутки выздоровели 346 жителей области, 5 человек скончались. За все время с начала пандемии коронавирусом заразились 80321 человек, а вылечились - 61371. Количество летальных случаев достигло 2597.

Ранее за сутки от COVID-19 вакцинировались почти 17 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv

