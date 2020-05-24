За сутки от COVID-19 вакцинировались почти 17 тысяч петербуржцев

За прошедшие сутки первично привились 14 623 человека, вторично вакцинировались 8 352 петербуржца.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 5 ноября. Согласно документу, за сутки вакцинировались от ковида почти 17 тысяч человек.

За прошедшие сутки первично привились 14 623 человека, вторично вакцинировались 8 352 петербуржца. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 798 517 человек, а 1 927 103 человека полностью завершили цикл вакцинации.

По словам председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, за последние две недели ежедневно прививались в среднем 18-20 тысяч человек. Однако есть и те петербуржцы, которые не прислушались к просьбам властей и не используют нерабочие дни по назначению. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан привиться от коронавируса в этот период.

Фото: Piter.TV