На трассе М-11 Москва-Петербург установят 70 автоматов приема платежей

Один из них уже работает на участке с 15-го по 58-й километры на территории Подмосковья.

В скором времени на трассе М-11 "Москва-Санкт-Петербург" установят автоматы для приема платежей. Об этом сообщает пресс-служба "Автодора".

Такая система позволит водителям оплачивать проезд без участия оператора. Расплатиться можно как картой, так и наличными. Автоматы, как отметили в организации, позволят оперативно оплачивать счета в моменты невысокого трафика или ночью.

На трассе М-11 появятся 70 автоматов. Один из них уже работает на участке с 15-го по 58-й километры на территории Подмосковья.

Фото: Автодор