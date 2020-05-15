Замглавы администрации Красносельского района будет под домашним арестом до середины июля

Алексей Миронов свою вину отрицает.

Красносельский районный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Красносельского района. Он обвиняется сразу по трем статьям, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие установило, что с 14 февраля 2020 по 13 мая 2020 Алексей Миронов согласился взять 300 тыс. рублей. Деньги должностному лицу предложил советник генерального директора ООО "Строй-Сити". В свою очередь Миронов должен был способствовать заключению организации государственных контрактов с подведомственными администрации района учреждениями, оплате за их исполнение, а также оказывать общее покровительство.

Миронов должен был получить деньги через посредника (Шулицкого), однако не успел, так как того задержали.

Кроме того, с 1 апреля 2020 по 12 мая 2020 замглавы района предложил гендиректору ООО "Восход" дать ему взятку за совершение действий в пользу организации. Она должна была составить не менее 1,5 млн рублей. Миронову удалось получить не менее 945 тыс. рублей, они были изъяты в ходе обыска у него дома.

Накануне, 13 мая, сотрудника администрации задержали, 14 мая предъявили обвинение. Мужчина не признает своей вины.

Он останется под домашним арестом до 13 июля 2020.

Видео и фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга