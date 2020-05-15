Появилось видео обыска в доме задержанного замглавы Красносельского района

Замглавы Алексей Миронов подозревается в получении взятки.

В пятницу, 15 мая, появилось видео обыска у задержанного замглавы Красносельского района. Об этом сообщают "Невские новости".

Напомним, что замглавы Алексей Миронов подозревается в получении взятки. Известно, что в возбужденном следкомом уголовном деле фигурирует сумма в 300 тысяч рублей. Однако есть версия, что это часть взятки. Алексей Миронов курировал сферу коммунального хозяйства района. На кадрах видно, что в ходе обыска в доме Миронова найдены обувные коробки, в которых находились деньги.

По данным следствия, Миронов получил взятку за помощь в заключении госконтрактов учреждений администрации Красносельского района с московской фирмой.

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Видео:Невские новости