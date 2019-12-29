Замглавы иркутского Россельхознадзора при задержании съел бумагу

Владимир Журавлев подозревается в получении взятки.

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, который обвиняется в получении взятки, при задержании съел бумагу с цифрами. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следкома по Иркутской области.

В понедельник, 2 марта, суд заключил под стражу Журавлева на два месяца. По версии следствия, 28 февраля Владимир Журавлев получил от предпринимателя 160 тысяч рублей за выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.

Также дела возбуждены в отношении ряда должностных лиц, они задержаны. У одного из задержанных при обыске был найден кокаин.

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Видео: Youtube / Александр Валеев