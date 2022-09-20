Замглавы херсонской ВГА Стремоусов анонсировал заявление властей по референдуму

Днем 20 сентября власти региона внесут постановление.

Заместитель главы херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов анонсировал заявление властей по референдуму о присоединении к России. Соответствующее заявление чиновник сделал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту, которое на самом деле ждут все. Кирилл Стремоусов, замглавы ВГА Херсонской области

В понедельник 19 сентября общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик Донбасса обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести гражданские референдумы о признании территорий частью РФ. Аналогичное голосование может пройти и на территории Херсонской области.

Стремоусов: попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов