Стремоусов: попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни

Замглавы ВГА рассказал о угрозе для ВСУ.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о том, что попытки атак Вооруженных сил Украины на город Херсон хлопотны и опасны для жизни солдат ВСУ. Об этом чиновник упомянул в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

Еще раз хочется сказать нацистам и всем тем, кто пытается прийти на нашу русскую землю: хлопотно это все и опасно для жизни. Кирилл Стремоусов, замглавы ВГА региона

Напомним, что в ходе специальной военной операции российские военнослужащие взяли под свой контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Таким образом ВС РФ отрезали киевский режим от доступа к Азовскому морю. В обоих регионах сейчас сформированы новые администрации, идет транслирование российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с полуостровом Крым.

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Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов