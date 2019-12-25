Замглавы администрации Выборгского района поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Работникам ведомства вручили почетные грамоты от имени Геннадия Орлова.

Сотрудники МВД Выборгского района получили почетные грамоты и личные благодарности от имени Геннадия Орлова в честь профессионального праздника ведомства. Награждение провел заместитель главы районной администрации Леонид Пономарев. Он пожелал виновникам торжества крепкого здоровья, семейного благополучия и продуктивной службы.

Напомним, что День работников следственных органов Министерства внутренних дел РФ традиционно отмечается 6 апреля.

Ранее мы рассказали о том, что Совету ветеранов Светогорского городского поселения исполнилось 35 лет.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО