Замглавы администрации Выборгского района поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Сотрудники МВД Выборгского района получили почетные грамоты и личные благодарности от имени Геннадия Орлова в честь профессионального праздника ведомства. Награждение провел заместитель главы районной администрации Леонид Пономарев. Он пожелал виновникам торжества крепкого здоровья, семейного благополучия и продуктивной службы.
Напомним, что День работников следственных органов Министерства внутренних дел РФ традиционно отмечается 6 апреля.
Ранее мы рассказали о том, что Совету ветеранов Светогорского городского поселения исполнилось 35 лет.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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