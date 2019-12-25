Совету ветеранов Светогорского городского поселения исполнилось 35 лет

С поздравлением к юбилярам обратилась глава муниципального образования.

В пятницу, 10 апреля, исполнилось 35 лет со дня образования первичной ветеранской организации Светогорского городского поселения. Кроме того, 30 лет назад был основан народный хор ветеранов. Совет депутатов поздравил юбиляров с памятными датами. Об этом сообщила пресс-служба МО:

Хотим вам сказать спасибо не только за вашу достойную жизнь, но и за сегодняшнюю активную жизненную позицию. Вы очень энергичны, жизнелюбивы, заряжаете желанием трудиться, вселяете веру, что мы очень многое можем сделать для нашей страны, региона и города. Вы служите примером для подрастающих поколений, показываете как достичь успеха, раскрыть таланты, учите трудолюбию. – отметила глава поселения Ирина Иванова

Отметим, что Светогорский совет ветеранов является одной из самых значимых общественных организаций муниципального образования. Он объединяет блокадников, тружеников тыла и "детей войны".









Ранее мы рассказали о том, что главы Первомайского поселения поздравили ветеранов с днём освобождения узников фашистских концлагерей.

Фото: МО "Светогорское городское поселение"