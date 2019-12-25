Главы Первомайского поселения поздравили ветеранов с днём освобождения узников фашистских концлагерей 

Через страшное испытание прошли 5 миллионов советских граждан.

В субботу, 11 апреля, отмечается Международный день освобождения узников фашистских "лагерей смерти". Ветеранов, прошедших через страшное испытание, заблаговременно поздравили глава МО "Первомайское сельское поселение" и глава местной администрации:

Низкий поклон всем , кто прошел ад концлагерей, за Ваше мужество и не сгибаемую волю к жизни, за тот пример, которым мы по праву гордимся. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, тепла и заботы близких! – написали Сергей Тищенков и Владимир Курносов

Представители админстрации также отметили необходимость передачи памяти о героях новому поколению.

Напомним, что за период Второй Мировой войны в концлагеря было помещено более 20 миллионов человек из 30 стран, в том числе – 5 миллионов граждан СССР. Почти 12 миллионов человек погибло, не дожив до освобождения.

Ранее мы рассказали о том, что ветеранам Выборгского района доставили юбилейную медаль на дом.

Фото: Пресс-служба МО "Первомайское сельское поселение"