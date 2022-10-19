Замглавы администрации Стремоусов заявил о скором начале наступления Украины на Херсон

Чиновник призвал граждан покинуть зону возможных боевых действий.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о скором начале наступления Вооруженных сил Украины на город Херсон. По словам чиновника, это может произойти в ближайшее время. Информацией эксперт поделился с подписчиками в собственном Telegram-канале.

Укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на Херсон. Не исключены обстрелы города, правобережной части Херсонской области. Кирилл Стремоусов, замглавы региона

Чиновник анонсировал "битву за Херсон". Он рекомендовал мирным гражданам по возможности покинуть данный район, в котором будут проведены жестокие боевые действия. Кирилл Стремоусов призвал граждан не подвергать себя риску и воспринимать его слова серьезно.

Стремоусов: диверсионные группы ВСУ в Херсонской области успешно уничтожаются.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов