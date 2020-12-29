Замглавы администрации Петербурга Ирина Ган ушла из Смольного

Чиновница вернется в Москву.

Заместитель главы администрации Петербурга Ирина Ган покинула свой пост. Об этом на своей странице в Facebook рассказал гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич. По словам Малькевича, чиновница вернется в Москву.

В 2018 году Ган сначала заступила на должность советника губернатора и курировала взаимодействие со СМИ, а в декабре 2019 года заняла пост руководителя аппарата губернатора. При чиновнице начали выстраиваться новые отношения с медиа: поступали инфоповоды для городских и федеральных СМИ, проводились имиджевые интервью. Позднее Ган занялась исполнением поручений Александра Беглова и развивала Единую систему документооборота и делопроизводства.

До работы в Смольном Ирина Ган трудилась в Hearst Shkulev Media, там она отвечала за взаимодействие с госорганами и связям с общественность.

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Фото: Piter.TV