Музей Суворова возглавит экс-председатель комитета по туризму Евгений Панкевич

Отмечается, что Панкевич имеет богатый опыт на руководящих должностях.

Главой Музея Суворова станет бывший председатель комитета по туризму Петербурга Евгений Панкевич, сообщил канал 78.ru.

Экс-чиновник имеет богатый опыт работы на руководящих должностях: Панкевич был заместителем главы Музея Суворова, руководителем ГБУ "Городское туристско-информационное бюро", также какое-то время являлся заместителем главы администрации Московского района, а позже возглавил комитет по развитию туризма Петербурга. В сентябре 2020 года занял руководящий пост Пискаревского кладбища.

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Фото: Visit-Petersburg.ru