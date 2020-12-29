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Музей Суворова возглавит экс-председатель комитета по туризму Евгений Панкевич
Сегодня, 15:10
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smirenny

Музей Суворова возглавит экс-председатель комитета по туризму Евгений Панкевич

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Отмечается, что Панкевич имеет богатый опыт на руководящих должностях.

Главой Музея Суворова станет бывший председатель комитета по туризму Петербурга Евгений Панкевич, сообщил канал 78.ru

Экс-чиновник имеет богатый опыт работы на руководящих должностях: Панкевич был заместителем главы Музея Суворова, руководителем ГБУ "Городское туристско-информационное бюро", также какое-то время являлся заместителем главы администрации Московского района, а позже возглавил комитет по развитию туризма Петербурга.  В сентябре 2020 года занял руководящий пост Пискаревского кладбища. 

Ранее мы писали, что бывший вице-губернатор Владимир Кириллов стал директором Петропавловской крепости.

Фото: Visit-Petersburg.ru

Теги: евгений панкевич, комитет по туризму, музей суворова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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