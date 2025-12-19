"Удивительные виды военной формы": в Музее Суворова открылась выставка "Отцы и деды"

В Государственном мемориальном музее А.В.Суворова открылась выставка "Отцы и деды", посвященная Дню защитника Отечества и рассказывающая о поколениях через историю советской формы.

В выставочном зале живописи и графики Государственного мемориального музея А.В.Суворова 5 февраля открылась выставка "Отцы и деды", приуроченная ко Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота, который сегодня отмечается как День Защитника Отечества. На открытии побывала корреспондентка Piter.TV.

Проект рассказывает о судьбах защитников страны через историю военной формы. Экспозиция объединяет редкие образцы амуниции Красной и Советской армии, архивные фотографии, портреты и картины с изображением униформы разных лет. Особое внимание уделено тому, как менялся военный костюм в советский период и какое символическое значение имели его детали.

Как отметил заместитель директора Государственного мемориального музея Суворова по научно-экспедиционной-просветительской работе Александр Лукирский, выставка охватывает несколько поколений защитников Отечества.

Выставка открылась 5 февраля, накануне Дня защитника Отечества. С одной стороны, она посвящена военной форме, которую носили защитники страны в 20-м веке. С другой — это рассказ о преемственности поколений: от участников Гражданской войны — дедов, через отцов, воевавших в Великую Отечественную войну, к их сыновьям, служившим в Советской армии и послевоенной время. И в каком-то смысле — к нам, правнукам, которые уже из 21-го века смотрят на эту историю. Александр Лукирский, заместитель директора Государственного мемориального музея Суворова по научно-экспедиционно-просветительской работе

Экспозиция позволяет проследить, как выглядели войска молодой Советской Республики, как "трансформировалась" форма в годы Великой Отечественной войны и каким был образ солдата Советской армии.

На открытии выставки присутствовали воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища. Будущие офицеры познакомились с экспозицией и смогли подробно узнать об истории военной формы разных эпох.

Я посетил выставку, где представлены разные виды формы российской и советской армии. Узнал, что в период революции у войск не было погон, а позже они появились. Я бы посоветовал своим ровесникам прийти сюда — здесь собрана подробная коллекция форм. Тимофей Яковлев, обучающийся четвертого учебного корпуса Санкт-Петербургского Суворовского военного училища

Выставка "Отцы и деды" будет работать до 15 марта. Посетить ее могут все желающие. Вход платный, билеты приобретаются в главном корпусе музея.

Фото: Piter.TV