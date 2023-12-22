Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству задержан по подозрению в получении взятки

ФСБ провели операцию в Алтайском крае.

Заместитель руководителя администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту задержан российскими силовиками по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (по части 6 статьи 290 УК РФ). Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по Алтайскому краю. В надзорном ведомстве полагают, что в 2020 году фигурант расследования в должности председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи при помощи посредника получил денежные средства в размере двух миллионов рублей. Взятка якобы от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок. За материальное поощрение чиновник оказал общее покровительство предприятиям бизнесмена, а также обеспечил условие на беспрепятственной основе осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам. При этом должностное лицо не смутило отсутствие автобусов, позволяющих осуществлять такие городские пассажирские перевозки.

Следователями СКР и сотрудниками ФСБ проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

следователи направили в судебную инстанцию ходатайство об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Дополнительно ведется уголовное делов отношении начальника коммерческих организаций за дачу взятки.

Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном.

Фото и видео: Следственный комитет по региону