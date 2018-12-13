Рособрнадзор рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о нововведении во время проведения ЕГЭ. Специалист рассказал, что задания для выпускников будут направляться в пункты сдачи экзамена по специальным защищенным интернет-каналам.
На данный момент в тестовом режиме подобная система будет организована в школах восьми регионов страны. Участникам программы стали Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.
Специалист отметил, что задания будут поступать из штаба в виде зашифрованных документов. Далее их распределят по аудиториям. После этого сотрудники Рособрнадзора предоставят местным организаторам ключи к шифру. Материалы должны быть напечатаны прямо перед учениками в аудитории.
Спикер добавил, что сейчас ведется экспертная дискуссия по поводу введения обязательного ЕГЭ по истории.
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Видео: YouTube/Обрнадзор Татарстан
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