Замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы

На выступление чиновницы обратила внимание представительница "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

В соцсетях 18 апреля растиражиловалось видео, на котором замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко отчитывает медиков за то, что они сами не шьют себе бахилы. Игнатенко заявила, что в больницах "реально не хватает" "просто элементарных бахил" для комплектования костюмов.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники скорой медицинской помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга получают недостаточно средств защиты, поэтому вынуждены шить маски самостоятельно.

Видео: Twitter / @dranastasy