Ранее его лишили докторской степени

Замглавы Минздрава Краевого освободили от должности. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что Краевой сам попросил об отставке. Он занимал должность заместителя главы Минздрава с 2013 года.

Ранее из-за плагиата в диссертации его предложили лишить степени доктора наук. На этом настаивал диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. В итоге заместителя министра степени лишили.

Ранее экс-главу Минобрнауки Котюкова назначили замминистра финансов.