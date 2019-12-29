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Замглавы Минздрава Краевого освободили от должности

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Ранее его лишили докторской степени

Замглавы Минздрава Краевого освободили от должности. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что Краевой сам попросил об отставке. Он занимал должность заместителя главы Минздрава с 2013 года.
Ранее из-за плагиата в диссертации его предложили лишить степени доктора наук. На этом настаивал диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. В итоге заместителя министра степени лишили.

Ранее экс-главу Минобрнауки Котюкова назначили замминистра финансов.

Теги: здравоохранение, минздрав, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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