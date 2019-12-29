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Экс-главу Минобрнауки Котюкова назначили замминистра финансов

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Также стал известен новый глава Федеральной пробирной палаты

Бывшего главу министерства образования и науки Михаила Котюкова назначили замминистра финансов. Приказ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства. 

- Назначить Котюкова Михаила Михайловича заместителем министра финансов Российской Федерации, - написано в документа.

Также глава правительства назначил руководителем Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева. До этого он работал замминистра финансов.

Ранее Минэкономразвития оценил влияние коронавируса на российскую экономику.

Видео: YouTube / Правительство России, 2035 university

Теги: мишустин, назначения, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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