Экс-главу Минобрнауки Котюкова назначили замминистра финансов

Также стал известен новый глава Федеральной пробирной палаты

Бывшего главу министерства образования и науки Михаила Котюкова назначили замминистра финансов. Приказ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.

- Назначить Котюкова Михаила Михайловича заместителем министра финансов Российской Федерации, - написано в документа.

Также глава правительства назначил руководителем Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева. До этого он работал замминистра финансов.

Ранее Минэкономразвития оценил влияние коронавируса на российскую экономику.

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