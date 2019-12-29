Экс-главу Минобрнауки Котюкова назначили замминистра финансов

Бывшего главу министерства образования и науки Михаила Котюкова назначили замминистра финансов. Приказ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.
- Назначить Котюкова Михаила Михайловича заместителем министра финансов Российской Федерации, - написано в документа.
Также глава правительства назначил руководителем Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева. До этого он работал замминистра финансов.
Ранее Минэкономразвития оценил влияние коронавируса на российскую экономику.
Видео: YouTube / Правительство России, 2035 university
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