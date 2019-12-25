Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Его задержали после допроса в СК.

Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Известно, что Тихонова задержали после допроса в качестве подозреваемого в Следственном комитете. Тихонов задержан до предъявления обвинения.

До этого российские СМИ сообщали, что ФСБ и СКР проводят обыски у Тихонова и замдиректора "Российского энергетического агентства" министерства Игоря Кожуховского.

Ранее мы писали, что Михаила Ефремова в СИЗО отправят на карантин.