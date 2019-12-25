Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
Известно, что Тихонова задержали после допроса в качестве подозреваемого в Следственном комитете. Тихонов задержан до предъявления обвинения.
До этого российские СМИ сообщали, что ФСБ и СКР проводят обыски у Тихонова и замдиректора "Российского энергетического агентства" министерства Игоря Кожуховского.
Ранее мы писали, что Михаила Ефремова в СИЗО отправят на карантин.
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