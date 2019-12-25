Михаила Ефремова в СИЗО отправят на карантин

На данный момент приговор в отношении Ефремова не вступил в законную силу.

Актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии общего режима, в СИЗО отправят на карантин. Об этом рассказали в УФСИН по Москве.

При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения. сообщение пресс-службы УФСИН

Отмечается, что на данный момент приговор в отношении Ефремова не вступил в законную силу. Если защита его не обжалует, то актёра отправят в колонию не позднее 10 дней со дня получения администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора суда в законную силу.

О том, в какую колонию отправят Ефремова, известят одного из его родственников — по его собственному выбору.

Ранее Алексей Герман-младший заявил, что защитник Ефремова должен быть лишен адвокатского статуса.