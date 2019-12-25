МИД: предложение РФ о заморозке ядерных арсеналов уже не актуально

Сергей Рябков оценил прошлогоднее предложение, которое РФ направило Вашингтону.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил о том, что предложение Москвы о заморозке ядерных арсеналов уже не актуально. Такую позицию чиновник высказал на публичном обсуждении в Центре политики безопасности. Мероприятие состоялось в Женеве. Год назад РФ хотела продемонстрировать Америке серьезный настрой на ведение стратегического диалога. Однако это было еще при прошлой администрации Белого дома.

Это предложение носило единовременный характер. Мы это также заявили США. Они упустили возможность. Они не хотели замораживать все боеголовки и стремились к навязчивому контролю всего нашего ядерного потенциал. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков заметил, что Россия надеется на лучшее в ядерных переговорах с Вашингтоном, но при этом готова и к худшему раскладу. МИД РФ считает, что по-прежнему существует шанс того, что в США возобладает прагматичный подход в отношениях с Москвой Сергей Рябков уточнил, что основной идеей в видении России по достижению результата является совместная работа, основанная на новом уравнении в сфере безопасности.

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Фото и видео: YouTube / Geneva Centre for Security Policy (GCSP)