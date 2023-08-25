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Замглавы МИД опроверг данные об отказе банка БРИКС от проектов в России

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Сергей Рябков оценил вопрос финансирования.

Новый банк развития БРИКС  (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не отказывается от финансирования проектов России, были сложности из-за линии коллективного Запада. Соответствующее заявление заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков сделал в ходе выступления на пресс-конференции в МИД РФ. Мероприятие было организовано медиагруппой "Россия сегодня" по результатам XV саммита БРИКС в южноафриканском городе Йоханнесбурге. 

Отказа Нового банка развития от финансирования проектов в России не произошло: возникли сложности в реализации некоторых аспектов этой работы в силу санкционного прессинга западной, враждебной нам группы.

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Российский дипломат добавил прессе, что с приходом к управлению Новым банком развития Дилмы Русеф, бывшего президента Федеративной республики Бразилия, в Москве увидели стремление менеджмента указанного финансового объединения по поиску креативных путей решения проблем.

Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам.

Фото и видео: МИД России

Теги: брикс, мид, сергей рябков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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