Замглавы МИД опроверг данные об отказе банка БРИКС от проектов в России

Новый банк развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не отказывается от финансирования проектов России, были сложности из-за линии коллективного Запада. Соответствующее заявление заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков сделал в ходе выступления на пресс-конференции в МИД РФ. Мероприятие было организовано медиагруппой "Россия сегодня" по результатам XV саммита БРИКС в южноафриканском городе Йоханнесбурге.
Отказа Нового банка развития от финансирования проектов в России не произошло: возникли сложности в реализации некоторых аспектов этой работы в силу санкционного прессинга западной, враждебной нам группы.
Сергей Рябков, замглавы МИД РФ
Российский дипломат добавил прессе, что с приходом к управлению Новым банком развития Дилмы Русеф, бывшего президента Федеративной республики Бразилия, в Москве увидели стремление менеджмента указанного финансового объединения по поиску креативных путей решения проблем.
Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам.
Фото и видео: МИД России
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