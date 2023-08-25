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Страны БРИКС продолжат консультации по независимым платежным инструментам

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Замглавы МИД России рассказал о работе по финансовым вопросам.

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) продолжают консультации о формировании независимых от Запада платежных инструментов. Соответствующее заявление заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков сделал в рамках пресс-конференции. Данное мероприятие было организовано медиагруппой "Россия сегодня" по итогам XV саммита БРИКС, проводимого в южноафриканском городе Йоханнесбурге.

Продолжаются консультации относительно формирования в рамках БРИКС эффективных, независимых от Запада платежных инструментов, а также безопасной платформы для многосторонних трансграничных расчетов.

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

МИД прокомментировал приглашение Аргентины в БРИКС.

Фото и видео: МИД России

Теги: брикс, платежная система, сергей рябков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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