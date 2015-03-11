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МИД прокомментировал приглашение Аргентины в БРИКС

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Сергей Рябков заметил, что все страны-кандидаты подтвердили готовность присоединиться к альянсу.

Вопрос об участии Аргентины в составе БРИКС после предстоящих президентских выборов в стране должен решать сам народ этой латиноамериканской страны. Соответствующее заявление заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков сделал в ходе выступления на пресс-конференции в МИД РФ. Мероприятие было организовано медиагруппой "Россия сегодня" по результатам XV саммита БРИКС в южноафриканском городе Йоханнесбурге.

Мы никогда во внутриполитические дела какой бы то ни было страны не вмешиваемся, это не наш вопрос, и пусть избиратели в каждой стране решают… Что будет дальше, это вопрос не к нам, а к Аргентине и аргентинцам. У нас на сегодня есть приглашение.

Сергей Рябков, глава МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что все страны, приглашенные в БРИКС, на текущий момент подтвердили свою готовность воспользоваться этим официальным приглашением.

Рябков отметил необходимость оценить, как новые члены БРИКС проявят себя.

Фото и видео: МИД России

Теги: аргентина, брикс, йоханесбург, мид, сергей рябков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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