Замглавы МИД России оценил "футбольную команду" БРИКС.

Заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков заметил, что важно посмотреть, как новые члены БРИКС проявят себя "на поле", однако для потребуется время для притирки и обмена опытом. Соответствующее заявление заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков сделал в ходе выступления на пресс-конференции в МИД РФ. Мероприятие было организовано медиагруппой "Россия сегодня" по результатам XV саммита БРИКС в южноафриканском городе Йоханнесбурге.

Нынешний первый "транш" включает шесть стран, это больше, чем пятерка основателей. Нам надо посмотреть, как эта "футбольная команда", используя выражение Сергея Викторовича Лаврова, проявит себя, насколько она сыграна. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Сергей Рябков выразил уверенность в том, что саммит объединения в Казани в 2024 году покажет "большой успех БРИКС" в вопросе обновления. Однако они не стал говорить о потенциальных новых участниках БРИКС, которые могут быть приняты в альянс в рамках следующей волны кандидатов.

Рябков: генсеку ООН направили призыв организовать обзор действующих правил в сфере КБТО.

Фото и видео: МИД России