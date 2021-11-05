Рябков: генсеку ООН направили призыв организовать обзор действующих правил в сфере КБТО

Призыв в ООН направил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Генсеку ООН Антониу Гутерришу направили призыв организовать обзор действующих правил в сфере Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Призыв в ООН направил глава МИД РФ Сергей Лавров. Рябков отметил, в ведомстве подробно изложили видение основных направлений такой актуализации и надеются на поддержку. Он также заявил, что заинтересованные страны-члены ООН могли бы послать Гутерришу соответствующий сигнал.

Ранее Рябков заявил, что РФ продолжит добиваться предметного обсуждения украинского сюжета в рамках КБТО.

Видео: www.icb2023.org