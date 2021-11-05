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Рябков: генсеку ООН направили призыв организовать обзор действующих правил в сфере КБТО

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Призыв в ООН направил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Генсеку ООН Антониу Гутерришу направили призыв организовать обзор действующих правил в сфере Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Призыв в ООН направил глава МИД РФ Сергей Лавров. Рябков отметил, в ведомстве подробно изложили видение основных направлений такой актуализации и надеются на поддержку. Он также заявил, что заинтересованные страны-члены ООН могли бы послать Гутерришу соответствующий сигнал.

Ранее Рябков заявил, что РФ продолжит добиваться предметного обсуждения украинского сюжета в рамках КБТО.

Видео: www.icb2023.org

Теги: кбто, мид россии, организация объединенных наций, призыв, сергей рябков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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