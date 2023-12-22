Захарова: Запад должен понимать, что не всесилен

Дипломат прокомментировала слова Лаврова о намерениях России и Китая бороться за формирование многополярного мира.

Запад должен понимать, что не всесилен в своей политике стимулирования хаоса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Маря Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат прокомментировала слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил намерения России и Китая "решительно противодействовать попыткам затормозить процессы формирования многополярного мира". По ее словам, это ответ на деструктивную политику коллективного Запада.

Это ответ, который должен быть дан для того, чтобы политика сталкивания, стравливания, основанное на торговых войнах, незаконных санкциях, бесконечном стимулировании хаоса, чтобы эта политика и те, кто ее хочет реализовать, знали свое место. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова высказалась о реакции Запада на удары ВСУ по ЗАЭС.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik