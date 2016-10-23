Рябков: РФ продолжит добиваться предметного обсуждения украинского сюжета в рамках КБТО

Замглавы МИД РФ оценил биоугрозы в отношении страны.

Россия продолжит добиваться предметного обсуждения украинского сюжета в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Соответствующее заявление в рамках выступления на конференции в Сочи "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков.

Продолжим добиваться предметного обсуждения украинского сюжета в рамках КБТО в целях его урегулирования и снятия этого серьезного раздражителя из повестки дня Конвенции. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков назвал укрепление связей с Китаем противоядием американскому диктату.

Фото и видео: www.icb2023.org