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Рябков: РФ продолжит добиваться предметного обсуждения украинского сюжета в рамках КБТО

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Замглавы МИД РФ оценил биоугрозы в отношении страны.

Россия продолжит добиваться предметного обсуждения украинского сюжета в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Соответствующее заявление в рамках выступления на конференции в Сочи "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков.

Продолжим добиваться предметного обсуждения украинского сюжета в рамках КБТО в целях его урегулирования и снятия этого серьезного раздражителя из повестки дня Конвенции.

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков назвал укрепление связей с Китаем противоядием американскому диктату.

Фото и видео: www.icb2023.org

Теги: биологи, биологическое оружие, кбто, мид, сергей рябков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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