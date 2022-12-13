Замглавы МИД РФ рассказал, от чего бесится Вашингтон.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков назвал укрепление связей с Китаем противоядием американскому диктату. Об этом дипломат рассказал в интервью журналистам издания RT Arabic.. Он напомнил о том, что у Пекина и Москвы нет какой-то скрытой повестки дня, а стороны занимаются укреплением своих двухсторонних контактов. По мнению Рябкова, это бесит власти в Вашингтоне и недружественные страны на Западе. В МИД РФ добавили, что РФ и КНР обладают большим количеством проектов и большими заделами ради стремления обеспечить себе стабильное развитие и процветание в будущем.

Американцы, по-видимому, понимают, что российско-китайская связка - это один из стержневых элементов становления нового многополярного мироустройства и, если хотите, противоядие американскому диктату и американскому гегемонизму. Мы работаем с КНР рука об руку, стоим плечом к плечу. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков: попытки Киева атаковать базы авиации России были бы невозможны без помощи США.

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