Рябков: попытки Киева атаковать базы авиации России были бы невозможны без помощи США

Он подчеркнул, что США помогли Украине с выбором цели и предоставлением разведданных.

Попытки Киева атаковать базы авиации России были бы невозможны без помощи США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Женеве.

Дипломат напомнил, что на днях Украина предприняла атаки беспилотников на российские базы стратегической авиации, который находились в Саратовской и Рязанской областях. Он подчеркнул, что США помогли Украине с выбором цели и предоставлением разведданных.

Ранее Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков".

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