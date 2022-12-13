  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:16
133
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рябков: попытки Киева атаковать базы авиации России были бы невозможны без помощи США

0 0

Он подчеркнул, что США помогли Украине с выбором цели и предоставлением разведданных.

Попытки Киева атаковать базы авиации России были бы невозможны без помощи США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Женеве.

Дипломат напомнил, что на днях Украина предприняла атаки беспилотников на российские базы стратегической авиации, который находились в Саратовской и Рязанской областях. Он подчеркнул, что США помогли Украине с выбором цели и предоставлением разведданных.

Ранее Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков".

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: база авиации, мид россии, сергей рябков, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии