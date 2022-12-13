Замглавы МИД РФ оценил статью Сеймура Херша.

Заместитель российского министерства по иностранным делам Сергей Рябков предупредил о последствиях для США из-за подрыва "Северных потоков". В ходе выступления на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" дипломат пояснил, что причастность спецслужб Вашингтона к совершению террористического акта в отношении российской энергетической инфраструктуры в акватории Балтийского моря не может обойтись без каких либо-последствий.

Вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

По мнению эксперта, фиксируется стремление Запада "заматывать вопрос о расследовании" и не допускать к нему российских представителей, говоря о том, что речь идет о слишком чувствительных сюжетах.

МИД РФ ждет нового посла США на следующей неделе.

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