Замглавы МИД РФ Рябков назвал любимых музыкантов

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI рассказал о своих любимых музыкальных исполнителях. Он принял участие в блиц-опросе.
Рябкова попросили сделать выбор между Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Канье Уэстом. А замминистра предложил на музыку американского исполнителя наложить тексты российского музыканта. Он подчеркнул, что, наверное, это было бы хорошо. Рябков сказал, что у Oxxxymiron очень глубокие тексты, но их лучше слушать без музыкального фона..
Это большой талант. Мне нравится его сложение слов и ассоциативные ряды.
Сергей Рябков, замглавы МИД России
Оказалось, что любимым американским исполнителем у Рябкова является Леди Гага. Он сказал, что она уникальная как композитор, как певица и как актриса. Дипломат подчеркнул, что недавно смотрел фильм "Дом Гуччи". По его мнению, это одна из лучших кинокартин за последнее время.
Рябков также сказал в интервью телеканалу, что на США произвело впечатление, как страны ОДКБ оказали помощь Казахстану.
Видео: YouTube / RTVI Развлечения
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