Он также отметил, что саморазоблачающие комментарии из Вашингтона показали многое.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI заявил, что на американцев произвело впечатление, как страны ОДКБ пришли на помощь Казахстану. Отметим, что в республику по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токваева направили миротворцев.

Рябков сказал, что во время переговоров по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе не звучала тема миротворцев ОДКБ, но она была "фоном".

Я рискну предположить, что на американцев произвело впечатление, как эффективно и динамично страны ОДКБ смогли принять решения, необходимые для того, чтобы прийти на выручку одному из государств, одному из наших союзников, оказавшемуся в сложной ситуации. Сергей Рябков, замглавы МИД России

По словам Рябкова, многие показали и подтвердили саморазоблачающие комментарии Вашингтона. Даже с точки зрения худших предположений по поводу того, чем движимы США на постсоветском пространстве.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что число пользователей общественным транспортом за 10 лет снизилось почти на 20%.

Видео: YouTube / RTVI Развлечения