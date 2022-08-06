Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал сообщения о коме Владимира Сальдо слухами

Заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов назвал сообщения о коме Владимира Сальдо слухами. Чиновник объяснил болезненное состояние коллеги физическим и психическим перенапряжением, которое глава ВГА переносит последние шесть месяцев.
Слухи о коме Владимира Сальдо - это прямое участие в войне на стороне врага… Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, без выходных.
Кирилл Стремоусов, замглавы ВГА региона
Чиновник подчеркнул, что херсонская администрация работает в штатном режиме.
Сотни домов и десятки объектов инфраструктуры повреждены при обстреле Новой Каховки.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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