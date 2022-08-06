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Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал сообщения о коме Владимира Сальдо слухами

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Кирилл Стремоусов объяснил болезнь главы ВГА региона перенапряжением.

Заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов назвал сообщения о коме Владимира Сальдо слухами. Чиновник объяснил болезненное состояние коллеги физическим и психическим перенапряжением, которое глава ВГА переносит последние шесть месяцев.

Слухи о коме Владимира Сальдо - это прямое участие в войне на стороне врага… Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, без выходных.

Кирилл Стремоусов, замглавы ВГА региона

Чиновник подчеркнул, что херсонская администрация работает в штатном режиме.

Сотни домов и десятки объектов инфраструктуры повреждены при обстреле Новой Каховки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: владимир сальдо, кирилл стремоусов, кома, слухи, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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