Сотни домов и десятки объектов инфраструктуры повреждены при обстреле Новой Каховки

Владимир Леонтьев рассказал о том, что удары ВСУ повредили больницу, школы, детские сады и храмы.

Сотни домов и десятки объектов инфраструктуры повреждены при обстреле Вооруженными силами Украины Новой Каховки. Соответствующее заявление журналистам сделал глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. Чиновник напомнил о том, что из-за взрывной волны поврежденными могут быть сотни зданий, в которых вылетели окна и рамы.

Говоря о характере повреждений - многие десятки домов, сказать точно очень сложно. Сейчас вы проедете по городу и увидите только уничтоженные дома, здания и сооружения, объекты инфраструктуры - это тоже десятки. Владимир Леонтьев, глава ВГА

Также повреждены местные школы и детские сады, больница и храмы. несмотря на обстрел, медики продолжали принимать раненых. Помощь не прекратилась даже после того, как здание было повреждено. Силам ВСУ удалось ликвидировать завод ГТМК, который производил оборудование для ГЭС. На текущий момент в Новой Каховке частично прервано электроснабжение, с ночи рабочие занимаются восстановлением сети.

Глава ВГА заявил о шести погибших в результате удара по Новой Каховке.

Фото и видео: Telegram / ТАСС