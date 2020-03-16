Замглавы Барнаула задержан из-за подозрения в получении взятки в 2,9 миллиона

На заместителя администрации города Барнаула заведено уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в особо крупном размере".

Заместителя администрации Барнаула (Алтайский край) задержали из-за крупной взятки.

Следственные органы СКР сообщают, что в Алтайском подразделении СКР возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула по статье "получение должностным лицом взятки в особо крупном размере".

По данным следствия, чиновник, в обязанности которого входят вопросы градостроительства и земельных отношений, в 2019 году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором АО СЗ "Барнаулкапстрой", получил от предпринимателя взятку в размере 2 миллионов 900 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом Обществу со стороны администрации Барнаула.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ по Алтайскому краю, чиновник задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: СУ СК РФ