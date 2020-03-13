Опубликовано видео обыска в кабинете сотрудников МЧС Липецка, которые обвиняются в получении взятки

В Липецке в отношении должностных лиц ГУ МЧС РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело из-за взяток.
Следственные органы СУ СК РФ сообщают, что в отношении нескольких должностных лиц ГУ МЧС РФ Липецка возбуждено уголовное дело по статье "получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Следствием установлено, что ряд должностных лиц ГУ МЧС России по Липецкой области, выполняющие организационно-распорядительные функции, с июля по сентябрь 2019 года получили от нескольких сотрудников взятки за совершение действий, входящих в служебные полномочия, в пользу взяткодателей, а также за покровительство их по службе.
Преступление было раскрыто совместными усилиями сотрудниками регионального СКР совместно с МВД России, УФСБ России, а также их региональных подразделений, в том числе ГУ ЭБиПК МВД России и ГУ СБ МЧС России. Сейчас ведутся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления, а также выясняется роль каждого подозреваемого.
При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в служебных кабинетах руководства ГУ МЧС России по Липецкой области и по месту их жительства проходят обыски и выемка бухгалтерской документации, представляющей интерес для следствия, допрашиваются свидетели и очевидцы.
СУ СК РФ
Ход расследование уголовного дела под особым контролем руководителя следственного управления СК России по Липецкой области.
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Видео: СУ СК РФ
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