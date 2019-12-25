В Волгограде из-за взятки задержали помощника прокурора

Помощник прокурора Тракторозаводского района г.Волгограда подозревается в получении взятки в крупном размере.

В Волгограде задержан помощник прокурора из-за взятки в крупном размере.

Следственные органы СКР по Волгоградской области сообщают, что накануне 10 марта задержан помощник прокурора Тракторозаводского района Волгограда. На него заведено уголовное дело по статье "получение взятки в крупном размере". Другие подробности не сообщаются.

проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. СУ СК РФ по Волгоградской области

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