В Волгограде из-за взятки задержали помощника прокурора

В Волгограде задержан помощник прокурора из-за взятки в крупном размере.
Следственные органы СКР по Волгоградской области сообщают, что накануне 10 марта задержан помощник прокурора Тракторозаводского района Волгограда. На него заведено уголовное дело по статье "получение взятки в крупном размере". Другие подробности не сообщаются.
проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.
СУ СК РФ по Волгоградской области
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Фото: pixabay.com
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