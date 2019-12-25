Экс-замглаву петербургского УФСИН Мойсеенко попросили освободить из СИЗО из-за онкоболезни

Мойсеенко обвиняется в получении крупной взятки и проходит фигурантом по делу об убийстве.

Защита бывшего замначальника ГУ ФСИН по Петербургу и области Сергея Мойсеенко попросили освободить из-под стражи: адвокат ходатайствовал о сборе комиссии, которая намерена подтвердить у подсудимого онкологическое заболевание. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Яна Стецкевича.

Как уточнила защита, комиссия должна решить, выпускать Мойсеенко из СИЗО-5 или нет, если у него подтвердится диагноз.

Мойсеенко обвиняется в получении крупной взятки при строительстве нового СИЗО "Кресты", а также стал фигурантом дела об убийстве сотрудника регионального УФСИН Николая Чернова. Погибший руководил строительством следственного изолятора.

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