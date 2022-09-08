Замгенсека ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС

Розмари ДиКарло оценила доклад главы МАГАТЭ в СБ ООН.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала стороны украинского конфликта прекратить все боевые действия на Запорожской АЭС и вокруг режимного объекта. дипломат напомнила коллегам на заседании Совета безопасности Всемирной организации о том, что во вчерашнем докладе руководства МАГАТЭ давались рекомендации по деэскалации ситуации на ЗАЭС. В числе инициатив было формирование зоны ядерной безопасности и защиты в Запорожской области. По мнению экспертов, это необходимо для обеспечения функций безопасности персонала и сохранения физической целостности ЗАЭС.

В качестве немедленного шага я повторяю призыв генерального секретаря к полному прекращению военных действий на станции и вокруг нее.. демилитаризация - единственный ответ, обеспечивающий безопасность этого объекта. Розмари Ди Карло, замгенсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций