Постпред США при ООН: Вашингтон никогда не признает силового изменения границ Украины

Линда Томас-Гринфилд прокомментировала подготовку к референдумам в Херсонской области и Запорожье.

США никогда не признают изменения государственных границ Украины с применением силы. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН сделала американский постоянный представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

Мы, разумеется, никогда не признаем попыток России силой изменить границы Украины. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

По мнению дипломата, в настоящее время Россия готовится провести референдумы о вхождении в свой состав находящихся под российским контролем районов Украины. По словам Линды Томас-Гринфилд, данные мероприятия призваны создать видимость у международного сообщества в том, что на этих территориях есть законная общественная поддержка действий Москвы. В США считают, что на самом деле РФ планирует аннексировать Херсонскую, Запорожскую и другие области.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций