Небензя прокомментировал обвинения США в адрес РФ в создании "фильтрационных лагерей"

Постпред РФ заметил, что обвинения Вашингтоне не соотносятся с фактами.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя ответил на обвинения американской стороны в адрес России относительно создания "фильтрационных лагерей" на Украине. На заседании Совета безопасности ООН дипломат отметил, что такие высказывания не совпадают с элементарными фактами и международной статистикой.

Особенно циничны попытки инициаторов дискуссии под правозащитным соусом заставить несведущую публику поверить в существование жутких лагерей, где пытают мирных украинских граждан, обманом или принуждением заставляя их уехать в Россию. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

В России рассказали, что являются крупнейшим реципиентом украинских беженцев, которые также прибывают в страну с территорий ДНР и ЛНР. На текущий момент прибыло уже свыше 3,7 миллионов человек. Из этого количества 600 тысяч - несовершеннолетние.

Небензя: до 700 человек в день возвращаются на освобожденные территории Запорожья.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

