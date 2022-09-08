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Небензя прокомментировал обвинения США в адрес РФ в создании "фильтрационных лагерей"

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Постпред РФ заметил, что обвинения Вашингтоне не соотносятся с фактами.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя ответил на обвинения американской стороны в адрес России относительно создания "фильтрационных лагерей" на Украине. На заседании Совета безопасности ООН дипломат отметил, что такие высказывания не совпадают с элементарными фактами и международной статистикой.

Особенно циничны попытки инициаторов дискуссии под правозащитным соусом заставить несведущую публику поверить в существование жутких лагерей, где пытают мирных украинских граждан, обманом или принуждением заставляя их уехать в Россию.

Василий Небензя, постпред РФ при ООН

В России рассказали, что являются крупнейшим реципиентом украинских беженцев, которые также прибывают в страну с территорий ДНР и ЛНР. На текущий момент прибыло уже свыше 3,7 миллионов человек. Из этого количества 600 тысяч  - несовершеннолетние.

Небензя: до 700 человек в день возвращаются на освобожденные территории Запорожья.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
 

Теги: василий небензя, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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