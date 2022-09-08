Небензя: до 700 человек в день возвращаются на освобожденные территории Запорожья

Постпред РФ при ООН рассказал о том, что КПП региона забит желающими попасть домой.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя рассказал о том, что до 700 человек в день возвращаются на освобожденные Россией территории в Запорожской области. Речь идет о приеме граждан через контрольно-пропускной пункт в регионе. Информацией дипломат поделился с коллегами на заседании Совета Безопасности ООН.

Огромное число украинских граждан стремятся правдами или неправдами попасть из Украины на освобожденные территории. Длинная очередь выстроилась на КПП в Запорожье, через который ежедневно до 700 человек возвращаются домой. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

По словам эксперта, западные страны ушли далеко от реальности "в своих фантазиях" о том, что происходит насильственный вывоз украинских граждан на российскую территорию.

Небензя привлек внимание Совбеза ООН к терактам Киева на освобожденных территориях.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций