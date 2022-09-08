Постпред РФ при ООН рассказал о преследовании украинских граждан киевским режимом.

Российский постоянный представитель при ООН Василия Небензя привлек внимание Совета безопасности к терактам Киева на освобожденных территориях Украины. По мнению дипломата, деятельность украинских властей жителям регионов остается вне поле зрения международных структур Всемирной организации. В частности, киевский режим преследует свое же население за сотрудничество с российскими властями, а также организует в их отношении теракты. Москва призывает обратить внимание на нарушением прав человека.

Извращенные нормы украинского законодательства о так называемом коллаборационизме позволяют привлечь к ответственности даже за получение продуктов питания от российских властей или, например, за решение учителя продолжить преподавать в школе Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Эксперт напомнил коллегам на заседании СБ ООН о том, что на днях взорвали автомобиль с руководителем администрации Бердянска Артемом Бардиным. Также 24 августа убит глава военно-гражданской администрации Михайловки в Запорожской области Иван Сушко. В момент трагедии в машине находилась его дочь, которую мужчина доставлял в детский сад. По случайности девочкам выжила.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций