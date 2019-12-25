Путин: Югославию, Ирак и Ливию бомбили без санкций ООН

Глава РФ поделился мнением о соблюдении международного права.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что международное право всегда попирается. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Политик уточнил, что бомбардировки НАТО Белграда, действия в Югославии и война в Ираке не были санкционированы руководством ООН. При этом сегодня страны обвиняют Москву в том, что она нарушает принципы.

Это абсолютно не соответствует действительности. Кто начал войну в Ираке без всяких санкций ООН? Кто разрушал Югославию под благовидными предлогами? Кто развязал войну в центре Европы, осуществляя бомбардировки Белграда? Никто не вспоминал тогда о принципах международного права. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в 2022 году ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, который находится на острове Русском в городе Владивосток.

Путин: Россия ничего не потеряла и не потеряет с началом СВО.

Фото и видео: Восточный экономический форум