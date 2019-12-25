Замгендиректора "Ленэнерго" Алексей Горячев получил домашний арест

Мера пресечения продлится до 12 июля.

Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Горячева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Горячев и Карпович, а также другие неустановленные лица, в том числе из состава руководителей и сотрудников ПАО "Ленэнерго", решили украсть бюджетные деньги при строительстве КЛ 110 кВ Крестовская-Василеостровская" и рганизовали утверждение проектной сметы с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму 131 358 169 рублей. Сообщается, что Министерству энергетики России был причинен ущерб.

Горячева посадили под домашний арест до 12 июля.

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